Calciomercato Roma – Giallorossi su Belotti e Wijnaldum | News

La Roma è una delle squadre più attive in questo mercato. Dopo aver acquistato Dybala e Matic, i giallorossi potrebbero rinforzare ulteriormente l'attacco e il centrocampo. La squadra di Mourinho, infatti, avrebbe puntato gli occhi su Andrea Belotti, rimasto svincolato una volta terminata l'esperienza con il Torino. Inoltre i capitolini sarebbero vicini a Georginio Wijnaldum, calciatore in uscita dal PSG. Questi due profili, nelle scorse settimane, erano stati accostati anche al Milan. Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?