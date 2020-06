CALCIOMERCATO – Arjen Robben appende gli scarpini al chiodo… anzi no. L’olandese ci ripensa e dopo aver lasciato il Bayern Monaco, firma un contratto di un anno con il Groningen. Prevista per domani la conferenza stampa di presentazione, che avverrà alle ore 14:30 in compagnia del direttore tecnico Mark-Jan Fledderus.

