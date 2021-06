Calciomercato – Retroscena Donnarumma: il Tottenham ci ha provato

Retroscena relativo a Gianluigi Donnarumma. Il portiere, come tutti sanno, è ad un passo dal PSG. Il portiere, classe 1999, ha come noto deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan, che scadrà il prossimo 30 giugno, per...

Salvatore Cantone

Retroscena relativo a Gianluigi Donnarumma. Il portiere, come tutti sanno, è ad un passo dal PSG. Il portiere, classe 1999, ha come noto deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan, che scadrà il prossimo 30 giugno, per tentare una nuova avventura. Per Gigio il PSG ha pronto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione. Totale, 60 milioni di euro netti per il giocatore.

Sky Sport ha però fornito come dicevamo un retroscena. Il Tottenham di Fabio Paratici ha infatti provato a convincere Donnarumma a firmare per gli Spurs, ma alla fine Gigio ha scelto il Psg. Per il portiere era pronto un contratto di tre anni. Tentativo vano dunque, perchè Gigio ha deciso di trasferirsi in Francia.