Le Mée: “Renato Sanches? Dico più Milan che Juventus: ecco perché”

Il procuratore Yvan Le Mée ha parlato di calciomercato e del futuro di Renato Sanches, obiettivo del Milan. Queste le dichiarazioni

"Se dovessi giocarmi una pizza con un amico sul futuro di Renato Sanches, beh direi più Milan che Juventus visto che i rossoneri hanno un gran feeling con il Lille. Emerson sta facendo bene al Lione, è un giocatore di rendimento. Pogba-Juventus? I cavalli di ritorno non mi fanno impazzire... A livello economico mi sembra quasi impossibile per i parametri attuali della Juventus, soprattutto perché il club è orientato a investire sui giovani talenti, un po’ come ha fatto con Vlahovic. Quello del serbo è stato un super colpo sotto tutti i punti di vista: comprandolo a gennaio, i bianconeri hanno anticipato la ricca concorrenza inglese". Intanto il presidente del fondo arabo manda un messaggio ai tifosi del Milan