Calciomercato – Real Madrid, un ex rossonero per il dopo Modric?

CALCIOMERCATO – Luka Modric, centrocampista del Real Madrid seguito dal Milan in molte occasioni, dovrebbe lasciare il club spagnolo a fine stagione. Per questo motivo è già partita la caccia al suo sostituto: sono molti i nomi su taccuino delle ‘Merengues’. Si pensa al ritorno alla base di Martin Odegaard, ora in prestito alla Real Sociedad, ma anche a Julian Brandt del Borussia Dortmund e a Fabian Ruiz del Napoli.

Secondo quanto riferisce ‘Dondiario.com’, però, c’è anche un’altra ipotesi a sorpresa, che prevede l’ingaggio di Manuel Locatelli dal Sassuolo. L’ex centrocampista del Milan sarebbe dunque uno dei candidati principali per il dopo-Modric.

Intanto il Torino insiste per un giocatore in scadenza del Milan, continua a leggere >>>