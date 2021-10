Calciomercato – Real Madrid interessato al figlio dell’ex Milan Dario Simic

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha puntato gli occhi su Roko Simic, figlio dell'ex difensore di Inter e Milan Dario

Si chiama Roko Simic l'attaccante croato che tanto interessa al Real Madrid. Classe 2003, il bomber è cresciuto nelle giovanili del Kustosija prima e nel Lokomotiv Zagabria dopo. Di proprietà del Salisburgo, adesso gioca in prestito nel Liefering in cui ha già messo a segno sei gol in nove presenze in questa stagione. La notizia viene riportata dai colleghi spagnoli di 'Ok Diario', ma la curiosità è legata al fatto che si tratta dell'ex difensore del Milan Dario Simic.