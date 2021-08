Calciomercato PSG – Visite ok per Messi: domani la presentazione | News

Lionel Messi ha sostenuto le visite mediche con il Paris Saint Germain: domani 'la pulce' verrà presentato in conferenza stampa

Lionel Messi al PSG. Dopo 21 anni con la maglia del Barcellona sulla pelle, 'la pulce' diventerà un nuovo calciatore della squadra parigina. Quest'oggi il fuoriclasse argentino è atterrato all'aeroporto 'Le Bourget', successivamente si è sottoposto alle visite mediche di rito. Secondo 'Sky Sport 24', non si è verificata nessuna complicazione durante le visite, mentre verrà presentato domani mattina alle ore 11 in conferenza stampa. Manca poco, dunque, alla nuova avventura di Lionel Messi con la maglia del PSG. Leggi la nostra intervista in esclusiva a Vako Kipiani: ecco cosa ha detto su Kvaratskhelia.