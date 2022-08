Calciomercato PSG, firme dei documenti con il Lille per Renato Sanches

Il PSG si prepara a chiudere per Renato Sanches. Operazione ai dettagli tra i campioni di Francia ed il Lille: Milan sfumato definitivamente

Il PSG si prepara a chiudere per Renato Sanches . Operazione ai dettagli tra i campioni di Francia ed il Lille: Milan sfumato definitivamente. Dopo le indiscrezioni trapelate tra ieri sera e stamattina dalla Francia , è Gianluca Di Marzio a fornire gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Il centrocampista portoghese completerà oggi le visite mediche con il club parigino prima della firma del contratto. Intanto il Paris Saint-Germain e il Lille tra poco saranno alle firme dei documenti per formalizzare l'accordo, in modo da permettere a Renato Sanches di legarsi al PSG dopo le visite mediche di rito, scrive Di Marzio sul proprio sito.

Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, con Renato Sanches che ha preferito il club in cui ritroverà Galtier e Campos (con i quali lavorò al Lille) al Milan.