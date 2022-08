Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Sanches al PSG è imminente”

Renato Sanches, a lungo obiettivo di calciomercato del Milan, firmerà con il PSG nelle prossime ore. Conferma anche da 'Le Parisien'

Daniele Triolo

Dopo Vitinha, Hugo Ekitike e Nordi Mukiele, il PSG è sul punto di chiudere l'acquisto di Renato Sanches, a lungo obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Dopo l'anticipazione fornita, in nottata, da 'L'Équipe', è arrivata anche la conferma, in Francia, da 'Le Parisien'. Il quotidiano parigino è notoriamente ben informato di quanto succede in casa del club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi.

Lille e PSG hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Renato Sanches a titolo definitivo alla corte di Christophe Galtier in cambio di 15 milioni di euro. Il contratto del centrocampista portoghese, classe 1997, con i 'Dogues' sarebbe scaduto tra meno di un anno, il 30 giugno 2023. L'operazione è definita come "imminente" da 'Le Parisien': sarà finalizzata entro oggi e successivamente annunciata, così come riferiscono tutte le parti in causa.

Renato Sanches, che tra Milan e PSG aveva fatto sapere di preferire quest'ultimo club, non si era allenato ieri con il Lille per evitare infortuni nell'attesa che si concretizzasse il suo trasferimento. A Parigi ritroverà Galtier, che lo ha allenato a Lille dal 2019 al 2021 e prenderà il posto in rosa di Georginio Wijnaldum, sul punto di essere ceduto alla Roma. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>