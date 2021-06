Calciomercato – PSG, ecco la proposta per Donnarumma

Il PSG balza in pole position per assicurarsi Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Il portiere sarà presto libero dal contratto con il Milan

Il PSG accelera per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Come riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il club parigino ha deciso di iniziare lo shopping in questa sessione estiva di calciomercato. Dapprima, ha praticamente soffiato Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto con il Liverpool, al Barcellona, offrendo al centrocampista olandese uno stipendio doppio rispetto a quello per il quale si era accordato con i catalani.

Quindi, una volta accantonata l'idea di ingaggiare Donnarumma adesso per poi lasciarlo un anno in prestito altrove, al fine di evitare una convivenza 'tumultuosa' con Keylor Navas, fresco di rinnovo del contratto, Leonardo, dirigente del PSG, ha intensificato i contatti con l'agente Mino Raiola per ingaggiare l'ormai ex portiere rossonero. Il PSG ha messo in preventivo di correre il rischio di dare il via ad un dualismo tra i pali.

Per il 'CorSera', al momento la Juventus è tiepida su Donnarumma. Massimiliano Allegri non ha fatto mistero di voler puntare su Wojciech Szczesny, evitando dunque follie di mercato. Ed anche il Barcellona, che tra i pali ha l'affidabile Marc-André ter Stegen, si è dimostrato a conti fatti poco convinto. Così il PSG è balzato rapidamente in pole position su Donnarumma. Era stata proprio la squadra francese, nel 2017, a far vacillare il ragazzo con una super proposta economica, da 12 milioni di euro netti a stagione.

E la stessa cifra dovrebbe essere quella offerta, adesso, dal PSG a Raiola per finalizzare l'acquisizione del cartellino di Donnarumma. Un ingaggio che l'agente aveva chiesto anche a Paolo Maldini per il rinnovo con il Milan, ma che non è stato concesso dal club di Via Aldo Rossi.