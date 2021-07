Calciomercato – PSG, Donnarumma arrivato a Parigi: a breve la firma

Donnarumma è appena arrivato a Parigi: nelle prossime ore l'ex Milan porrà la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà al PSG

Dopo aver sostenuto le visite mediche durante il ritiro con la Nazionale italiana, oggi Gianluigi Donnarumma è arrivato a Parigi. L'ex portiere del Milan, fresco campione d'Europa con la selezione allenata da Roberto Mancini, nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con il PSG. Il classe 1999 si legherà con i parigini per i prossimi 5 anni e guadagnerà 10 milioni l'anno più 2 di bonus. Ecco di seguito il video che ritrae Donnarumma all'arrivo nella sede del club presieduto da Al-Khelaifi. Intanto il Milan sta per chiudere per un giovane talento francese.