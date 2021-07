Calciomercato – Pobega, il Milan vuole tenere il controllo sul giocatore

Le ultime sul calciomercato del Milan: l'Atalanta è molto interessa a Pobega, ma il club rossonero crede nel centrocampista

Tutto da delineare il futuro di Tommaso Pobega al Milan. Come viene riportato dal Corriere dello Sport,l'Atalanta è molto interessata al centrocampista, tanto da voler offrire 12-13 milioni di euro per il suo cartellino. L'offerta intriga al Milan, che però non vorrebbe perdere il controllo sul giocatore. Non c'è però solo l'Atalanta: attenzione anche alla Sampdoria, che sembrerebbe essere interessata all'ex Spezia. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: Tonali si taglia lo stipendio, Tadic scala posizioni