Calciomercato, Pellegatti: “Jashari? Ama il Milan come Tonali. Ogni…”

Come riportato dal noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, è stato fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Bruges per il centrocampista svizzero Ardon Jashari. Il Milan, che ha alzato l’offerta a 33,5 milioni più bonus, attende ora una risposta dal club belga. Pellegatti ha inoltre sottolineato la forte volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera, paragonandola a quella dimostrata in passato da Sandro Tonali, milanista per eccellenza.