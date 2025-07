Calciomercato, Pellegatti: “Il Milan ora non perde energie su Vlahovic”

"Non è l'obiettivo primario. Potrebbe essere l'arrivo degli ultimi giorni, ma prima di Vlahovic il Milan cercherà di trovare opportunità che ritengono migliori di Vlahovic o più funzionali di Vlahovic, che pure non dispiacerebbe a Massimiliano Allegri".

Okafor possibile risorsa — "Il Milan non sta perdendo energie su Vlahovic. Però io mi ponevo il problema l'altro giorno, dicendo che servono almeno tre attaccanti centrali, secondo me. Ebbene saranno due, ovviamente: Gimenez più X. Ma il Milan, e secondo me fa bene, sta entrando nell'idea di tenere Okafor. Non solo per i due gol, ma perché è un giocatore che può essere utile al posto di Leao, quando Leao dovesse prendere fiato nel corso della partita o nel corso della stagione".

"Potrebbe essere utile anche come terzo attaccante centrale. È un giocatore che adesso - dopo la cura Conte, dobbiamo anche applaudire Antonio Conte - è tornato fisicamente in linea, con la linea migliore che ha avuto. Ha perso del peso, si è affilato e quindi attenzione perché il Milan sta entrando nell'ordine di idee di non cedere Okafor".

Il capitolo sulle cessioni — "Dicevo che il Milan non vuole perdere energie per Vlahovic. Ma, dopo la trattativa Jashari - che speriamo riesca a portare il giocatore svizzero nel Milan - i dirigenti del Milan si concentreranno sulle cessioni. La cessione per esempio di Chukwueze, per esempio di Musah, per esempio di Adli, per esempio di Bennacer. Giocatori che permetterebbero al Milan un risparmio sull'ingaggio e ovviamente degli incassi da cartellino".

"Incassi che, calcolate bene, tra risparmi e incassi, potrebbero aggirarsi anche intorno ai 50 milioni di euro. Perché, fate presto i calcoli, se Chukwueze dovesse essere venduto a 10-15 e ha un ingaggio di 3,8, quindi praticamente sono già 23 milioni tra risparmio e incasso. Più o meno la stessa cosa per Bennacer. Arrivare a 50 e anche di più si fa molto in fretta e con questi 50 milioni o magari di più il Milan potrebbe anche poi studiare situazioni per quello che riguarda l'attacco".