Calciomercato, Pedullà: 'Immobile proposto al Milan'. Ma c'è una domanda ...

Ciro Immobile, come confermato da Alfredo Pedullà, è stato proposto al Milan in questo calciomercato estivo. Arriverà? Il punto

In questi giorni si è parlato di un approccio tra il Milan e Ciro Immobile, classe 1990, attaccante italiano che, in questa sessione di calciomercato, vorrebbe lasciare il Besiktas per far ritorno nel campionato di Serie A. Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Immobile in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale.