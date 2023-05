Calciomercato – Pavard non rinnova con il Bayern Monaco: l’Inter gongola

Le possibilità che il terzino del Bayern Monaco possa accasarsi al Milan, anche ora, sembrano ridotte al lumicino, soprattutto perché sono emerse delle novità che lo avvicinerebbero all'Inter. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', infatti, il francese starebbe faticando a trovare l'accordo per il rinnovo con il club bavarese. E la Beneamata sarebbe ben contenta di averlo in rosa. Un altero aspetto è che Benjamin Pavard vorrebbe passare a giocare come braccetto della difesa a tre, in un modulo tanto caro a Simone Inzaghi. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per l'Inter >>>