Calciomercato – Paqueta al Psg? La percentuale del 15-20% fa felice il Milan

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Psg sta pensando a Lucas Paqueta. Un trasferimento che farebbe felice anche il Milan

Dopo un exploit fantastico da gennaio a giugno 2019, Lucas Paqueta si è reso protagonista di un calo di rendimento che ha spinto il Milan a cederlo al Lione. Il brasiliano in Francia è rinato: nella stagione 2020/2021 ha totalizzato 10 gol e 6 assist in 34 partite complessive, quest'anno è a quota 8 gol e 4 assist in 29 partite. Numeri che, stando a quanto riferito da 'L'Equipe' hanno attirato l'attenzione del Psg. L'eventuale trasferimento farebbe felice anche il Milan che, al momento della cessione al Lione, si è riservato una percentuale sula futura rivendita pari al 15-20%. Più la valutazione sarà alta, più il Milan ne potrà beneficiare. Il sostituto di Ibrahimovic può arrivare gratis dal Liverpool: le ultime sul mercato del Milan