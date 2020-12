Calciomercato – Pancaro: “Milan, prendi Milik. Ecco il motivo” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan : Pancaro parla di Milik

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, è intervenuto in collegamento con Sky Sport. Pancaro si è soffermato sulla possibilità di acquistare un vice Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: “Servirebbe al Milan un giocatore così. Milik è un grande attaccante, nonostante i due gravi infortuni al ginocchio è ancora molto forte. E’ vero che è un calciatore che ha bisogno di giocare con continuità, però se ti serve un’alternativa a Ibrahimovic, a gennaio è difficile trovare un attaccante con determinate caratteristiche meglio di Milik”.

Su Bennacer: "Al Milan manca parecchio anche Bennacer. Il Milan non ha una rosa lunga come quella di Inter e Juve e quindi le assenze dell'algerino, di Kjaer e di Ibrahimovic sono pesanti. Non è facile sostituire giocatori così importanti. Affrontare il Sassuolo non è facile, è una squadra che gioca bene a calcio. Non è nel suo momento migliore, ma sarà un bel duello anche tra i due allenatori. Sarà una bella partita".