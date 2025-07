Calciomercato, Paganini: “Il Milan si sta tenendo in contatto con Vlahovic”

Ecco le sue parole relative alle uscite dalla Juve: "Lo diciamo da mesi, quando hai una priorità che è cedere giocatori importanti come Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Weah e Vlahovic, le cui cifre sono ben oltre 150 mln, la priorità è non svendere. Ma le altre società rimangono lì alla finestra. Il Milan è da settimane che ha contatti con Vlahovic, perché sa che il giocatore vuole tornare con Allegri e magari gli ultimi giorni di mercato non danno alla Juve i 20 mln richiesti ma la contropartita Thiaw. E attenzione a non ripetere un caso Vlahovic. Per questo devono rinnovare ora con Yildiz, perché ci sono tante big sul turco già ora".