Calciomercato Milan – Chi al posto di Krunic? Ecco chi arriva

'La Gazzetta dello Sport' parla molto di Milan . Non solo la sfida contro l'Atalanta. Uno degli argomenti più discussi è quello del calciomercato . I rossoneri, al momento, potrebbero pensare ad eventuali acqusiti, ma non solo. Rade Krunic sembrerebbe sempre più vicino alla partenza. Ma chi arriverebbe al suo posto? La rosea dà due alternative. Eccole di seguito.

Calciomercato Milan, chi al posto di Krunic?

Al posto di Krunic, si legge, dovrebbe arrivare Assan Ouédraogo, giovane di 17 anni già titolare con lo Schalke. Anche per lui è presente una clausola da 12 milioni, ma i rossoneri dovrebbero aspettare il calciomercato estivo. Da gennaio, Rade sarà sostituito dal ritorno a pieni regimi di Ismael Bennacer. Il centrocampista, che ha giocato uno spezzono contro il Frosinone, potrebbe essere la soluzione perfetta in casa per il Milan, senza dover investire nel ruolo nel calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: La viglia di Atalanta-Milan. Le parole di Pioli in conferenza