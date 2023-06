Dalla Spagna – Offerta monstre per Kessié: 10 milioni dall’Al Ahli

Ma non solo, poiché al Barcellona andrebbero altri 20 milioni di euro per il cartellino di Kessié. Una cifra che, vista anche la situazione economica dei blaugrana, potrebbe spingere il club spagnolo a convincere Kessié della bontà dell'operazione. Il giocatore, tuttavia, avrebbe già espresso la sua volontà di rimanere in Europa, magari trasferendosi in PremierLeague o in Bundesliga. LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati su un calciatore in uscita dal Leeds >>>