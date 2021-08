Calciomercato – Ødegaard lascia il Real Madrid e torna all’Arsenal

Martin Ødegaard, trequartista norvegese classe 1998, lascia nuovamente il Real Madrid (stavolta a titolo definitivo) e ritrova l'Arsenal

Martin Ødegaard , classe 1998 , trequartista norvegese accostato anche al Milan , lascia il Real Madrid e torna all' Arsenal . Il calciatore, che aveva trascorso gli ultimi sei mesi della stagione 2020-2021 proprio in prestito ai 'Gunners', questa volta si trasferisce a Londra a titolo definitivo . Lo ha annunciato il Real Madrid in un comunicato ufficiale.

"Il Real Madrid e l'Arsenal hanno trovato un accordo per il trasferimento di Ødegaard - si legge nella nota dei 'Blancos' -. Il nostro club ringrazia il giocatore per la professionalità ed il comportamento esemplare durante il suo periodo con il Real Madrid. Allo stesso tempo, mostriamo affetto a lui ed alla sua famiglia e gli auguriamo buona fortuna nella sua nuova tappa".

Ødegaard, che secondo indiscrezioni di mercato sarebbe costato 40 milioni di euro, indosserà la maglia numero 8. Non sarà disponibile per la prossima sfida dell'Arsenal contro il Chelsea, poiché ancora in attesa di ricevere tutta la documentazione necessaria per essere tesserato e poi giocare.