Calciomercato – Niente Milan per Dahoud: vicino l’accordo con il Brighton

In merito al futuro di Mahmoud Dahoud sono però emerse delle novità. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, attraverso il proprio profilo 'Twitter', il calciatore tedesco sarebbe ad un passo dal Brighton di Roberto De Zerbi. L'esperto di calciomercato ha comunicato come l'accordo sia davvero molto vicino e come manchino da limare solamente gli ultimi dettagli. Per i 'Seagulls' sarebbe il terzo possibile acquisto dopo Joao Pedro e James Milner. LEGGI ANCHE: Milan, beffa dalla Premier League per Asensio?