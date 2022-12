Calciomercato, Nicolini: “Per Mudryk non bastano 60 milioni”

Mancano ormai pochi giorni alla ripresa della Serie A. Dopo la pausa per i Mondiali 2022 in Qatar, alcuni campionati sono già iniziati, come la Premier League. Dal campionato inglese ci potremmo attendere grandi botti di calciomercato. Uno di questi potrebbe essere Mudryk (anche nel mirino del Milan ) all' Arsenal . A parlarne è stato il vice direttore dello Shakhtar Donetsk , che ha voluto mettere le cose in chiaro.

"Sessanta milioni di euro, non bastano per firmare Mudryk. Il nostro direttore ha detto che per vendere Mudryk serve un'offerta più vicina al compenso preso per Grealish o per Antony. Non stiamo nemmeno considerando un'offerta con da quaranta milioni di euro come base".