Calciomercato – Nelson-Arsenal, prove di rinnovo: il Milan resta vigile

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interesse da parte del Milan per Reiss Nelson , uno dei tanti giovani di talento sfornati dal settore giovanile dell' Arsenal . L'inglese, infatti, avrebbe rifiutato le prime proposte di rinnovo offertegli dalla dirigenza dei Gunners e potrebbe liberarsi al termine della stagione a parametro zero, diventando in questo modo un innesto interessante per qualsiasi squadra.

Proprio in merito a questo aspetto ci sarebbero delle novità. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo 'Twitter', infatti, ci sarebbero delle conferme in merito ad un ulteriore proposta di rinnovo da parte dell'Arsenal, che ora gli offrirebbe un contratto fino a giugno 2027 con la possibilità di prolungare per un ulteriore anno. I dialoghi sono in corso, ma in questa situazione il Milan rimane ad osservare vigile per capire se anche in questo caso Reiss Nelson rifiuterà.