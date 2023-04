Calciomercato – N’Dicka sempre più lontano dall’Eintracht Francoforte

Le occasioni più interessanti nelle diverse sessioni di calciomercato molto spesso provengono dai parametri zero. Giocatori che hanno concluso un ciclo con il proprio club di appartenenza oppure che non riescono a trovare un'intesa con lo stesso per il rinnovo del contratto. E quest'ultima sembra essere la situazione che sta vivendo Evan N'Dicka , difensore francese dell' Eintracht Francoforte .

Il contratto del centrale transalpino con il suo club scadrà a giugno 2023 e fino ad ora non si è mai trovato l'accordo per il rinnovo di contratto. Ma probabilmente non si troverà mai, perché secondo quanto riferito da 'Sky Sport Deutschland' il giocatore dovrà comunicare entro pochi giorni l'eventuale decisione di lasciare la società e le speranze di un accordo in extremis sembrano davvero ridotte al lumicino. Oltre al Barcellona, fortemente interessato ad Evan N'Dicka tanto da aver già avviato i contatti, rimane alle finestra anche il Milan, che già in passato aveva sondato il terreno e non è escluso che non possa fare un ulteriore tentativo.