Calciomercato – Dalla Germania: “N’Dicka può restare all’Eintracht”

Diverso tempo fa il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Markus Krösche, aveva rilasciato alcune dichiarazioni in cui sosteneva di essere a conoscenza di un interesse del Milan per il difensore Evan N'Dicka. Il francese è in scadenza di contratto e sembrava che non fosse tanto vicino l'accordo per il prolungamento, tanto che oltre al Diavolo sulle sue tracce si era messo anche il Barcellona.