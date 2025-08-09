Calciomercato, Nasti nel mirino di tre club: il Milan osserva con interesse

Il Milan , dunque, osserva con interesse questa situazione. Nasti , infatti, è cresciuto nel settore giovanile rossonero e l'estate scorsa è stato venduto alla Cremonese a titolo gratuito con il 50% sulla futura rivendita. Se il calciatore dovesse essere acquistato da una di queste tre squadre, i rossoneri incasserebbero la metà della cifra pattuita per il trasferimento.

Nell'ultima stagione di Serie B, il centravanti classe 2003 ha collezionato 26 presenze, 2 gol e 2 assist con la maglia dei grigiorossi. Sempre nella serie cadetta, vanta altre 60 apparizioni con le maglie di Cosenza e Bari. In tre stagioni di B, Nasti ha realizzato un totale di 12 reti.