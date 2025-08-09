Pianeta Milan
Calciomercato, Nasti nel mirino di tre club: il Milan osserva con interesse

Calciomercato Cremonese. Secondo Nicolò Schira, Marco Nasti è nel mirino di tre club di Serie B. Ecco perché il Milan osserva con interesse
Marco Nasti - attaccante ex Milan, ora in forza alla Cremonese - è nel mirino di tre club di Serie B. Lo ha riportato Nicolò Schira - esperto di calciomercato - tramite il suo profilo X.

Nasti via dalla Cremonese, il Milan osserva con interesse

Ecco le sue parole: "Esclusiva. Empoli, Monza e Spezia interessate all’attaccante della Cremonese Marco Nasti, sul quale il Milan vanta il 50% in caso di rivendita".

Il Milan, dunque, osserva con interesse questa situazione. Nasti, infatti, è cresciuto nel settore giovanile rossonero e l'estate scorsa è stato venduto alla Cremonese a titolo gratuito con il 50% sulla futura rivendita. Se il calciatore dovesse essere acquistato da una di queste tre squadre, i rossoneri incasserebbero la metà della cifra pattuita per il trasferimento.

Nell'ultima stagione di Serie B, il centravanti classe 2003 ha collezionato 26 presenze, 2 gol e 2 assist con la maglia dei grigiorossi. Sempre nella serie cadetta, vanta altre 60 apparizioni con le maglie di Cosenza e Bari. In tre stagioni di B, Nasti ha realizzato un totale di 12 reti.

