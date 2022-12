Calciomercato – Anche il Napoli su Zaniolo: è stato nel mirino del Milan

Gli ultimi anni della sua ancora giovane carriera lo hanno messo a dura prova, ma Nicolò Zaniolo non si è scoraggiato ed è sempre tornato più forte di prima. I numerosi infortuni e le ricadute potevano farlo entrare in un vortice negativo, ma il giocatore della Roma ha alzato la voce di fronte alle ingiustizie. Il club capitolino, però, sino ad ora non ha ottenuto i risultati sperati, nonostante in estate abbia messo a segno un mercato altisonante. A questo punto Zaniolo, che è in scadenza con la Roma nel 2024, potrebbe cercare quel salto di qualità a livello di club, che sperava di ottenere con i giallorossi.