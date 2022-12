Calciomercato Milan – Si riaccende la pista Zaniolo? Le ultime news

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma e vecchio obiettivo di calciomercato del Milan, può tornare di interesse per l'estate 2023. Il punto

Quella che porta a Nicolò Zaniolo , attaccante della Roma classe 1999 e obiettivo di calciomercato del Milan nella scorsa estate, è una pista che, per i rossoneri, potrebbe riaccendersi al termine di questa stagione. Lo ha riferito il collega Claudio Raimondi nel corso del tg di 'SportMediaset' su 'Italia Uno'.

Il futuro di Zaniolo, match-winner dell'ultima finale di Conference League , resta infatti incerto. Nel corso della prossima settimana, ha rivelato 'SM', ci sarà un incontro tra i dirigenti della Roma e il suo agente, Claudio Vigorelli . Le strade, di fatto, sono due: o Zaniolo prolunga il contratto con i capitolini, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 , oppure andrà via nell'estate 2023 .

La Juve si defila, ma c'è sempre il Tottenham sul giocatore

La Juventus, che lo aveva seguito a lungo nei mesi scorsi, per ovvi motivi si sta defilando dalle sue tracce. Il Milan, che nell'estate di calciomercato del 2022 aveva fatto dei sondaggi per Zaniolo, senza però mai provare l'affondo, potrebbe farne il colpo di calciomercato per la stagione che verrà. C'è però da prestare anche attenzione al Tottenham, da tempo interessato al talento ligure. Rinnovo Leao, le indiscrezioni sulla super offerta del Milan >>>