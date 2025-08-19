Pianeta Milan
Calciomercato: Napoli su Hojlund, Vlahovic pista difficile. Milan che fai?

Calciomercato Milan. Hojlund, Vlahovic o chi altro per Allegri? Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto della situazione sul centravanti
Il calciomercato del Milan è ancora in gran fermento ma ora sembra bloccato in una situazione di incertezza. Nel prepartita di Milan-Bari, il direttore sportivo Igli Tare ha comunicato che un nuovo attaccante arriverà di sicuro. Non è ancora dato sapere chi sarà. Da alcune settimane i nomi più caldi sono due: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Nessuno dei due, però, è prossimo all'approdo a Milanello. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Calciomercato Milan, chi in attacco per Allegri?

Nella rosa di Allegri, ad oggi, l'unico vero numero 9 (anche se porta il numero 7) è Santiago Gimenez. Il messicano non sembra convincere molto all'interno della società. Arriverà dunque un'altra punta dal calciomercato. Anche perché un solo centravanti non basta per una stagione intera, sebbene non si debbano disputare le coppe europee.

Nelle ultime settimane si è scaldata la pista che porta a Hojlund, in forza al Manchester United. I 'Red Devils' lo cederebbero volentieri e l'esclusione dai convocati alla prima giornata di Premier League è stato un segnale mandato in questa direzione. Eppure il Milan non ha ancora affondato, ci sta ancora ragionando. È notizia di ieri che anche il Napoli sia sulle tracce del danese a causa dell'infortunio di Lukaku. Tare e Furlani (l'amministratore delegato) dovrebbero quindi accelerare nelle trattative per assicurarselo, sempre che siano convinti di volerlo prendere.

E Vlahovic? Allegri sarebbe ben contento di riaccoglierlo dopo l'esperienza condivisa in bianconero. In questo caso il problema è prettamente economico. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus non sta abbassando la richiesta di 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore. In più, il serbo non sembra accenni a volersi ridurre il faraonico ingaggio da 12 milioni a stagione. Una cifra impensabile per la politica rossonera sugli stipendi.

Infine, il quotidiano fa i nomi di alcune possibili alternative. Il primo è quello di Nicolas Jackson, esubero del Chelsea dal costo molto alto (55 milioni). Il secondo è Goncalo Ramos, indietro nelle gerarchie del PSG. Il terzo è Nikola Krstovic del Lecce. Se le prime due piste sono ardue, la terza è la più percorribile. Tuttavia, è sicuramente quella che scalda di meno i cuori della tifoseria rossonera.

