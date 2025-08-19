Calciomercato: Napoli su Hojlund, Vlahovic pista difficile. Milan che fai?

Nelle ultime settimane si è scaldata la pista che porta a Hojlund, in forza al Manchester United. I 'Red Devils' lo cederebbero volentieri e l'esclusione dai convocati alla prima giornata di Premier League è stato un segnale mandato in questa direzione. Eppure il Milan non ha ancora affondato, ci sta ancora ragionando. È notizia di ieri che anche il Napoli sia sulle tracce del danese a causa dell'infortunio di Lukaku. Tare e Furlani (l'amministratore delegato) dovrebbero quindi accelerare nelle trattative per assicurarselo, sempre che siano convinti di volerlo prendere.

E Vlahovic? Allegri sarebbe ben contento di riaccoglierlo dopo l'esperienza condivisa in bianconero. In questo caso il problema è prettamente economico. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus non sta abbassando la richiesta di 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore. In più, il serbo non sembra accenni a volersi ridurre il faraonico ingaggio da 12 milioni a stagione. Una cifra impensabile per la politica rossonera sugli stipendi.

Infine, il quotidiano fa i nomi di alcune possibili alternative. Il primo è quello di Nicolas Jackson, esubero del Chelsea dal costo molto alto (55 milioni). Il secondo è Goncalo Ramos, indietro nelle gerarchie del PSG. Il terzo è Nikola Krstovic del Lecce. Se le prime due piste sono ardue, la terza è la più percorribile. Tuttavia, è sicuramente quella che scalda di meno i cuori della tifoseria rossonera.