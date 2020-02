Calciomercato Napoli – Rinnovo lontano per Callejon: ecco perché

CALCIOMERCATO NAPOLI – Dal 2013, anno in cui è arrivato al Napoli, José Maria Callejon ha rappresentato una delle certezze per tutti gli allenatori. Lo spagnolo ha sempre dato un grande contributo sia realizzativo che in fase difensiva. Anche quest’anno Callejon è stato un fedelissimo di Carlo Ancelotti prima e di Gennaro Gattuso ora. Ma qualcosa sembra essersi spezzato. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il rinnovo con il Napoli è al momento lontanissimo per diversi motivi. Il primo è che, da due anni, il numero 7 azzurro riesce ad andare in gol a fatica: soli quattro gol messi a segno in tutte le competizioni lo scorso anno, due nella stagione in corso. Inoltre l’acquisto di Matteo Politano a gennaio lascia presagire che il suo ciclo a Napoli possa terminare qua. Da giocatore insostituibile ad esubero il passo è breve: il club azzurro e Callejon sono pronti a salutarsi dopo 7 anni. Zlatan Ibrahimovic, invece, potrebbe rinnovare con il Milan: ecco l’idea rossonera, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android