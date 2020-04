Calciomercato Napoli – Rinnovo Callejon, la rivelazione dell’agente

CALCIOMERCATO NAPOLI – Ancora fortemente in bilico il futuro di José Maria Callejon, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. In passato è stato fortemente accostato al Milan, con Massimiliano Mirabelli che lo apprezzava, e lo stesso Gennaro Gattuso, che ora lo ha ritrovato al Napoli. Proprio Rino sarà felice di non averlo più la prossima stagione?

Le indiscrezioni sul futuro di Callejon sono quasi giornaliere, e in tutte o quasi si parla di un suo probabile addio. Il suo agente, Manuel Garcia Quillon, ha parlato a Radio Kiss Kiss del rinnovo del suo assistito: “La situazione è ancora in stand-by. Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avrò neanche in futuro perché contano solo i fatti. E al momento non ci sono novità. Il Napoli ci ha presentato la proposta già diversi mesi fa. La situazione è in stand-by. Aspettiamo, non posso aggiungere altro”. Un’altra rivelazione è invece arrivata da un ex allenatore del Milan >>>

