Calciomercato Napoli – Rinforzi a gennaio per l’obiettivo di Gattuso

CALCIOMERCATO NAPOLI – Un pareggio che non ha fatto male a nessuno quello di ieri tra Napoli e Real Sociedad. I partenopei si qualificano così ai sedicesimi di finale di Europa League da primi nel proprio girone. È una squadra, quella azzurra, che sta vivendo un inizio di stagione davvero eccezionale. In campionato e in Europa League si trovano in piena corsa. E la sensazione è che Gennaro Gattuso voglia lottare fino alla fine per entrambe le competizioni.

Per riuscirci, ovviamente, però serviranno alcuni rinforzi nel corso del mercato di gennaio. Soprattutto sulle corsie laterali, il Napoli sembra potersi rinforzare. In particolare per l’Europa League bisogna alzare il livello. Le avversarie, già dai sedicesimi, possono essere davvero ostiche. Ecco quali possono essere. Tutte le italiane, compreso il Milan, sono teste di serie.

TESTE DI SERIE:

Arsenal (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

Bruges (Belgio)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Hoffenheim (Germania)

Manchester United (Inghilterra)

Roma (Italia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Villarreal (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Rangers (Scozia)

PSV Eindhoven (Olanda)

Napoli (Italia)

Leicester (Inghilterra)

Milan (Italia)

Tottenham (Inghilterra)

NON TESTE DI SERIE:

Stella Rossa (Serbia)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Krasnodar (Russia)

Olympiacos (Grecia)

Salisburgo (Austria)

Young Boys (Svizzera)

Molde (Norvegia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Benfica (Portogallo)

Granada (Spagna)

Real Sociedad (Spagna)

Braga (Portogallo)

Lille (Francia)

Maccabi Tel Aviv (Israele)

Anversa (Belgio)

Wolfsberger (Austria)

Calciomercato Milan: sogno Haaland per i rossoneri. VAI ALLA NOTIZIA>>>