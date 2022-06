Mercato Napoli – Politano verso Valencia, era stato accostato al Milan

Matteo Politano , attaccante del Napoli , potrebbe trasferirsi al Valencia di Gennaro Gattuso in questa sessione estiva di calciomercato . Il futuro dell'esterno offensivo sarà lontano dalla squadra di Luciano Spalletti . Politano, infatti, chiede maggior spazio ed un feeling mai sbocciato con il tecnico di Certaldo potrebbe convincerlo a cambiare aria. Nelle scorse settimane Politano è stato accostato anche al Milan . Ma ora sembra il Valencia la pista più calda. Secondo il quotidiano 'La Repubblica', la formula sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto , con Gattuso , neo-tecnico degli spagnoli, che vuole riabbracciare il giocatore allenato già in Campania.

Nelle scorse ore Politano, intercettato in vacanza a Formentera dai microfoni di 'Sportitalia', aveva detto: "Ci voleva un po' di vacanza, sono con la famiglia, ci rilassiamo e poi torniamo al più presto. La stagione appena conclusa? A livello personale mi aspettavo e volevo fare qualcosa di più, a livello di squadra abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo, non era semplice, ma siamo contenti di essere andati in Champions. Futuro? Ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà". Ora l'ipotesi Valencia per Politano prende sempre più corpo. Milan, le top news di oggi: Rebic e Saelemaekers ai saluti. Maldini-Gazidis, rapporti tesi >>>