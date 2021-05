Calciomercato Napoli – Petagna in uscita: ecco chi lo vuole

Petagna non ha convinto il Napoli che è pronto a cederlo nel prossimo calciomercato. C'è una squadra interessata al bomber ex Milan.

È stato acquistato nel calciomercato di gennaio 2020, ma si è trasferito al Napoli solo in estate, Andrea Petagna. L'attaccante ex Milan, classe 1995, quest'anno è stato spesso chiamato in causa per le molte assenze che hanno colpito la squadra partenopea, ma non è riuscito a incidere come ci si aspettava. Ecco perché, con il rientro dei titolari, il Napoli è pronto a cedere Petagna. Il prezzo è più o meno lo stesso per cui è stato acquistato: 17 milioni. I club interessati non mancano e in particolare ce n'è uno. Si tratta del Bologna, che è alla ricerca di un bomber e a cui piace tantissimo. Intanto Gianluigi Donnarumma avrebbe rassicurato i tifosi a Milanello: "Voglio restare". Il retroscena