Calciomercato Napoli – Per l’attacco piace Jovic del Real Madrid

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come riportato questa mattina dal quotidiano spagnolo AS, il Napoli segue da vicino l’attaccante del Real Madrid, il serbo Luka Jovic.

Con Arkadiusz Milik destinato alla partenza (c’è l’Atletico Madrid sul polacco), con José Maria Callejon e Dries Mertens non sicuri di rinnovare il loro contratto che scade il prossimo 30 giugno, i partenopei stanno iniziando a guardarsi attorno seriamente.

Il solo acquisto, fra l’altro già concluso, di Andrea Petagna, non basta in casa Napoli per rilanciare il reparto offensivo. Jovic, che l’anno scorso fu pagato 60 milioni dal Real Madrid, quest’anno non sta rendendo secondo le attese. Anzi, la sua stagione è molto sotto le aspettative iniziali.

Nonostante ciò, Florentino Perez non vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo. Ecco perché, per il Napoli, la soluzione più facile per arrivare a Jovic è quella di un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, per conoscere il futuro dell’ormai ex dirigente rossonero Zvonimir Boban continua a leggere >>

