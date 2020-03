Milan, Boban si prenderà del tempo prima di tornare alla FIFA

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, l’ex CFO rossonero Zvonimir Boban si prenderà del tempo prima di tornare alla FIFA. E’ ancora troppo presto, infatti per la rosea, un’altra poltrona e altre battaglie. Per il dirigente croato è in vista uno spostamento in tribunale dello scontro col club rossonero, dal momento che non ritiene corretto il licenziamento per giusta causa operato dal Milan nei suoi confronti. Boban tornerà da Infantino, ma al momento le priorità sono altre. Intanto, ieri il campo ha manifestato tutti i problemi che i rossoneri hanno avuto in questa settimana: ecco i gol e gli highlights del match perso col Genoa>>>

