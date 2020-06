Calciomercato Napoli – Osimhen o Azmoun per il dopo Milik

CALCIOMERCATO NAPOLI – In attesa di capire bene se le strade di Arkadiusz Milik e del Napoli proseguiranno insieme oppure no, i dirigenti partenopei, sono al lavoro per cautelarsi in caso di addio del polacco.

Ecco perché i nomi di Victor Osimhen del Lille e Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, restano in cima per i possibili rinforzi in attacco. In ogni caso, Milik non ha ancora deciso cosa fare per l’anno prossimo. Per ora il calciatore pensa a finire bene questa stagione. A riportare le notizie sono i colleghi della Gazzetta dello Sport.

C’è una news importante che riguarda Arjen Robben. L’esterno olandese tornerà a giocare in patria e lo farà giocando per il Groningen. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓