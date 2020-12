Calciomercato Napoli – Ora è emergenza attacco, servono rinforzi

CALCIOMERCATO NAPOLI – Ieri è arrivata una sconfitta bruciante per il Napoli a San Siro contro l’Inter. I partenopei hanno perso 1-0, ma hanno messo sotto la formazione di Antonio Conte per la maggior parte del tempo, nonostante l’inferiorità numerica. Una partita sfortunata, che però ha lanciato anche qualche messaggio: le assenze del Napoli in attacco iniziano a pesare. Gli azzurri di Gennaro Gattuso sono senza Victor Osimhen ormai da tempo e il rientro non è vicino; ieri si è fatto male anche Dries Mertens e Lorenzo Insigne, capitano, è stato squalificato. Tre assenze che pesano e che hanno dimostrato che le alternative non sono al livello dei titolari. A gennaio serve almeno un nuovo rinforzo in avanti.

