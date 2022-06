Calciomercato Napoli – Occhi su Broja, in passato seguito dal Milan

Il Napoli punta Armando Broja nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta monstre per Osimhen. In passato anche il Milan sull'albanese

Carmelo Barillà

Il Napoli punta Armando Broja nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta monstre per Victor Osimhen. Le ultime voci vorrebbero diversi club di Premier League sul nigeriano, autore di 14 reti nell'ultima stagione di Serie A. In particolare sarebbe l'Arsenal la società maggiormente interessata all'ex Lille.

Il Chelsea ha deciso di puntare su Broja dopo l'ottima stagione in prestito al Southampton, ma il Napoli avrebbe proprio nell'albanese la prima scelta in caso di addio di Osimhen. In passato anche il Milan aveva seguito Broja, ma l'interesse sembra essersi ora raffreddato. A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport'. MERCATO MILAN TOP NEWS – Derby per Bremer, indizio De Ketelaere