Calciomercato, Napoli-Musah: trattativa in stand-by, serve ancora tempo

La potenziale trattativa che vedrebbe Yunus Musah approdare al Napoli di Antonio Conte è al momento in una fase di pausa. Secondo quanto riferito da Daniele Longo , esperto di mercato, le trattative tra il club meneghino e quello campano, non hanno registrato progressi significativi negli ultimi giorni.

Calciomercato, Longo: "Musah al Napoli in stand-by, servono altri giorni"

"Musah al Napoli, operazione in stand by,"ha riferito Longo, evidenziando come "i due club, al momento, non sono avanzati nella trattativa e sono fermi nelle loro posizioni." Questo suggerisce che le richieste e le offerte attuali non combaciano, portando a una fase di stallo.