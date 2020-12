Calciomercato Napoli – Milik via a gennaio, fissato il prezzo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Sono passati circa due mesi dalla chiusura del calciomercato e Arkadiusz Milik non ha mai messo piede in campo. Il polacco classe 1994 è ormai un separato in casa a Napoli e Aurelio De Laurentiis minaccia di tenerlo in tribuna fino a fine stagione. Milik sogna la Juventus, ma i bianconeri non vogliono pagare e in estate c’è un Europeo da conquistare. Ecco perché alla fine a gennaio potrebbe trasferirsi, con la Roma che è sempre molto interessata.

Sembra difficile adesso infatti che Milik possa rimanere al Napoli fino a fine stagione. Alla fine sarà ceduto, ma il Napoli non abbassa le pretese. La cifra richiesta è sempre di 27 milioni, che però nessuno è disposto a spendere per un giocatore che a fine stagione sarà libero a zero. La Juventus aveva proposto uno scambio con Federico Bernardeschi, ma il Napoli ha rifiutato il classe 1994 in quanto già coperto sugli esterni. Ecco perché torna di moda la Roma e c’è sempre l’Inter, ma attenzione anche all’ipotesi estero, con l’Atletico Madrid alla finestra.

