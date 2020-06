Calciomercato Napoli – Milik, trattativa per il rinnovo quasi ferma

MERCATO NAPOLI – Come riportato da Sky Sport, la trattativa per il rinnovo di contrato di Arkadiusz Milik col Napoli è quasi ferma. Molto complicata. L’attaccante polacco, classe 1994, accostato alla Juventus ma anche al Milan nelle scorse settimane, sembra non abbia intenzione di rinnovare il proprio contratto. Il club partenopeo, tuttavia, chiede la bellezza di 50 milioni per lasciarlo partire. Fa sorridere se si pensa che Gigio Donnarumma, 5 anni in meno dell’attaccante e stessa scadenza del contratto (2021), venga valutato appena 30 milioni dalla maggior parte dei giornali sportivi italiani. Il Milan, in attacco, però potrebbe puntare su un altro profilo di spessore internazionale>>>

