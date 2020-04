Calciomercato Napoli – Mertens, la Premier League chiama: i club interessati

CALCIOMERCATO NAPOLI – Prima dell’emergenza coronavirus sembrava ormai fatta per il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. La posizione del belga, in scadenza a fine stagione, adesso è leggermente cambiata, visto che ancora non è arrivata la fumata bianca decisiva. Per questo motivo, come riporta il tabloid inglese ‘Sunday Express’, alcuni club di Premier League stanno provando ad inserirsi per portarlo lontano dall’Italia. In pole ci sarebbe il Chelsea, il cui interesse risale già ad alcuni mesi fa, ma attenzione anche a Manchester United e Arsenal. Intanto ecco le dichiarazioni shock dell’agente di Lautaro Martinez sul suo futuro, continua a leggere >>>

