Calciomercato Inter – Ag. Lautaro: “Andrà a giocare in Spagna”

CALCIOMERCATO INTER – Sergio Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha deciso di alzare un groppo polverone intorno al proprio assistito. L’argentino rimarrà all’Inter? Sembra difficile da credere. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Fox Sports’: “Lautaro adesso gioca nell’Inter ma credetemi, sicuramente andrà a giocare in Spagna. Lui al Barcellona? C’è una grande possibilità che questo possa accadere. E’ un grande giocatore, che non ha limiti. Alla fine deciderà il giocatore, ma il fatto che ci sia Lionel Messi può far sì che lui desideri di andare a giocare al fianco del più grande di tutti”.

Poi rincara la dose: “Zanetti ha detto che l’Inter vuole tenerlo? L’Inter può volere tutto ciò che vuole, ma chi comanda, come sempre, è il mercato. E i giganti d’Europa, quando vogliono un giocatore, fanno di tutto per ottenerlo”. Intanto si abbassa il prezzo di Sandro Tonali: ecco perché, continua a leggere >>>