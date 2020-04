Calciomercato Milan – Tonali, scende il prezzo del giocatore: ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha in mente una squadra giovanissima in vista della prossima stagione. In questo senso è molto insistente il nome di Sandro Tonali in orbita rossonera. Il centrocampista del Brescia, classe 2000, sarebbe perfetto sia dal punto di vista dell’età che della qualità, dimostrata ampiamente in questi primi sei mesi di Serie A.

Ci sarebbe una buona notizia per il Diavolo: secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il prezzo del mediano delle ‘Rondinelle’ è stato pesantemente influenzato dall’emergenza coronavirus. Il suo cartellino si sarebbe abbassato bruscamente fino a 30-35 milioni, una cifra lontanissima a quella che chiedeva Cellino qualche mese fa. Proprio il presidente del Brescia ha fatto la voce grossa in merito alla ripresa della Serie A, continua a leggere >>>