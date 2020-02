Calciomercato Napoli – Offerta per Tonali: la risposta di Cellino

CALCIOMERCATO NAPOLI – Non è una novità che Sandro Tonali abbia attirato su di sé le attenzioni dei migliori club d’Europa. Il classe 2000 sarà uno dei prezzi pregiati del calciomercato estivo e qualche big pare stia già iniziando a muoversi per anticipare la concorrenza. Secondo quanto riferisce ‘Il Mattino’, infatti, il Napoli avrebbe già avanzato un’offerta di 45 milioni di euro per il centrocampista, ricevendo il secco no del presidente Cellino che, a detta di ‘Calciomercato.it’, vuole ricavare almeno 80 milioni dalla sua cessione. Intanto il Milan, dopo Zlatan Ibrahimovic, sta pensando ad un altro grande ritorno: continua a leggere >>>

