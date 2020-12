Calciomercato Napoli – Maksimovic e Hysaj via a zero

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il futuro di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj è lontano da Napoli. Sia il serbo classe 1991 che l’albanese classe 1994, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2021. Entrambi, inoltre, sono stati nel mirino del Milan, soprattutto il difensore centrale. I rossoneri ci pensano a zero per la prossima estate, ma si valutava anche un tentativo a gennaio. Tentativo che sarebbe inutile, perché Aurelio De Laurentiis ha deciso di non lasciarli andare via in anticipo. Il presidente partenopeo li valuta rispettivamente 18 e 14 milioni, cifra troppo alta per qualsiasi club consapevole di poterli prendere a zero. Inoltre, il Napoli ha già fatto l’ammortamento di entrambi e dunque non perderebbe un euro. Dunque si è scelto di tenerli in squadra fino alla scadenza invece che perderli per pochi spicci in anticipo.

