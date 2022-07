Calciomercato Napoli – Koulibaly in partenza: si candida Acerbi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio , il centrale lombardo avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento; inoltre, Lazio e Napoli non sarebbero lontane da un accordo: le cifre si aggirano attorno ai 5 milioni di euro . In coppia con il neoacquisto azzurro Leo Ostigard, Acerbi rappresenterebbe un tassello altamente complementare con il resto dei pezzi del puzzle della difesa napoletana.

Oltre al suo nome, in casa Napoli continuerebbe a tenere banco la candidatura di Kim Min-Jae, centrale sudcoreano del Fenerbahce, che però in questo momento sembra essere vicino al Rennes. Acerbi è stato accostato con costanza anche al Milan, in quanto i rossoneri stavano, e stanno tuttora, cercando un centrale difensivo per completare il reparto arretrato. Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>